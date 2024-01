Mary Poppins avrebbe dovuto avere un sequel con...Michael Jackson!

Nel corso degli anni ci sono state diverse pellicole che hanno saputo lasciare un segno indelebile nei cuori di tutti coloro che si sono avvicinati al panorama legato alla Disney. Tra le tante però, di certo una delle più iconiche anche a distanza di decenni è Mary Poppins, pellicola realizzata a tecnica mista e che settò nuovi standard dell'epoca.

Come molti classici del marchio però, che nel tempo, visto il loro indiscusso successo, avrebbero potuto ambire ad un seguito dal guadagno sicuro, anche il film diretto da Robert Stevenson è rimasto a lungo senza ricevere un lascia passare che gli permettesse di proseguire la storia. Questo almeno fino all'uscita nel 2018 de Il Ritorno di Mary Poppins.

Tuttavia, forse non molti sanno che negli anni '80 il lungometraggio originale doveva avere effettivamente un sequel, ma poi molte cose non andarono come previsto ed il progetto finì per essere abbandonato.

In particolare ci furono diverse problematiche relative ai casting, con la protagonista Julie Andrews che si rifiutò di tornare e della stessa opinione era Dick Van Dyke. Tra l'altro sembrerebbe che proprio per sostituire quest'ultimo sarebbe stato contattato Michael Jackson, che sarebbe quindi stato uno dei personaggi principali del nuovo film.

Voi che ne pensate? Sareste stati curiosi di vedere il re del pop in Mary Poppins? Se ve la foste persa, ecco la nostra recensione di Wish, ultimo classico Disney uscito nelle sale.