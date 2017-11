Mary Magdalene: Rooney Mara nella prima immagine ufficiale del film

Laproductions ha rilasciato online in queste ultime ore la prima immagine ufficialenei panni dinel film Mary Magdalene , biblical movie diretto da) che vedrà tra i protagonisti anche

Il film sarebbe dovuto uscire questo mese distribuito dalla The Weinstein Company, ma ancora prima che la compagnia di Harvey Weinstein venisse colpita dallo scandalo del suo fondatore, il titolo è stato posticipato alle vacanze di pasqua per una data più religious-friendly, prevista per il 30 marzo. Data la situazione della TWC, però, non è chiaro se il film subirà ulteriori slittamenti. L'attrice vestirà quindi i panni della leggendaria e fraintesa seguace di Gesù Cristo, nelle cui vesti troveremo invece Phonix. Quest'ultimo sarà descritto come nel Nuovo Testamento, lungo un persorco che lo condurrà verso una nuova esistenza.



Scritto da Helen Edmundson e Philippa Goslett, Mary Magdalene vedrà nel cast anche Chiwetel Ejiofor e Tahar Rahiam e segna una reunion tra David e la Mara, che lo scorso hanno avevano già collaborato nel commovente Lion. Il regista si è portato con se anche il direttore della fotografia Greig Fraser. A comporre la colonna sonora originale troveremo inoltre l'ottimo Johann Johannsson e Hildur Guonadottir.