Mary Magdalene: Rooney Mara diventa seguace di Gesù Cristo nel nuovo trailer

La nominata all'Oscar Rooney Mara diventa una fedele dinel trailer promozionale appena rilasciato del film a tema biblico. La pellicola è diretta dal regista Garth Davis per uno script ad opera di Helen Edmundson e Philippa Goslett .

Mary Magdalene è definito come un "ritratto autentico e umano“ del personaggio principale, una donna ebrea che, secondo il Nuovo Testamento, divenne una seguace di Gesù e presenziò sia alla sua crocifissione che alla resurrezione. Il film è la versione di Maria Maddalena di come si svolsero i fatti. Lei, all'epoca, era una giovane donna che si sentiva costretta dalle gerarchie che governavano il mondo in cui viveva; iniziò così a seguire il carismatico Gesù (Joaquin Phoenix), descritto come il leader di un "movimento sociale".

Il ruolo rilevante del personaggio di Mara è messo bene in luce in questo nuovo trailer rilasciato dalla Universal Pictures UK. Il film promette di narrare la "storia non raccontata" di Maria, ripudiata dalla famiglia che crede che sia posseduta dal demonio. La donna poi incontra Gesù, interpretato da Phoenix, un'anima gentile che ascolta tutti i suoi problemi. "Se in me c'è un demone, c'è sempre stato" dice la Maddalena. E, a quel punto, Gesù sorride e le risponde "non ci sono demoni, qui".

Maria si unisce al gruppo di discepoli di Gesù, tra i quali c'è anche Pietro, interpretato da Chiwetel Ejiofor, che non è felice, come molti altri tra loro, di avere una donna nel gruppo: ha paura che la sua presenza porti una cattiva reputazione ai seguaci, ma Maria non lascia che chi la odia le rovini l'esperienza. Quando il gruppo arriva a Gerusalemme, Maria inizia a capire quale potrebbe essere il destino di Gesù (la madre di Gesù, ad un certo punto, spiega alla più giovane Maria alcune verità sul figlio), e, di conseguenza, il suo.

C'è una certa tragicità nel corso della narrazione di questo film perché, come in Titanic, già sappiamo come andrà a finire. Il trailer ci regala solo qualche accenno a ciò che vedremo quando il gruppo raggiunge Gerusalemme e Joaquin Phoenix abbandona la parvenza da uomo gentile e tranquillo, per scagliarsi come una furia contro gli strozzini.

Date un'occhiata al trailer e diteci cosa ne pensate nei commenti.

Mary Magdalene arriva in sala il 30 marzo 2018 (USA).