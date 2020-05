Mary-Kate Olsen vuole divorziare, ma è bloccata dalla quarantena: l'incredibile storia

Secondo quanto riportato da TMZ, Mary-Kate Olsen starebbe divorziando dal marito Pierre Olivier Sarkozy dopo quasi cinque anni di matrimonio. L'attrice sarebbe costretta a lasciare il proprio appartamento entro il 18 maggio, ma le norme attuali per fronteggiare la pandemia le impedirebbero di rispettare l'ordinanza.

TMZ infatti riporta che all'attrice è stato intimato di lasciare l'appartamento di New York in cui vive, anche se la situazione sanitaria attuale non lo consentirebbe. "Mary-Kate afferma che i suoi avvocati hanno ricevuto una mail dai legali del marito Pierre Olivier Sarkozy in cui le intimavano di lasciare il loro appartamento di New York entro il 18 maggio. L'attrice accusa il marito di obbligarla a sgombrare l'appartamento e che ha sciolto il contratto di locazione a sua insaputa".

Le norme attuali sul distanziamento sociale e in generale le regole da seguire per fronteggiare l'attuale pandemia di coronavirus non permetterebbero alla Olsen di poter rispettare questa scadenza, intimatale dagli avvocati. In ogni caso, sembra che la causa di divorzio proteggerà lo stato della proprietà. La Olsen ha firmato le carte per il divorzio lo scorso 17 aprile, ma la finalizzazione dei procedimenti non urgenti è al momento sospesa a causa dell'emergenza sanitaria.

La Olsen e Sarkozy avevano iniziato a frequentarsi nel 2012.

