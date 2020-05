Mary-Kate Olsen, finisce dopo 5 anni il matrimonio con Olivier Sarkozy

Mary-Kate Olsen e Olivier Sarkozy hanno messo ufficialmente fine al loro matrimonio dopo una durata di cinque anni; l'attrice ha firmato le carte che ha poi consegnato ai legali dopo aver atteso una sospensione delle pratiche causata dalla attuale pandemia di coronavirus, ma con la riapertura delle aule di tribunale il procedimento è ripartito.

Secondo quanto riportato da Page Six, quello dell'ex-attrice e stilista è stato uno delle centinaia di casi che sono stati approvati elettronicamente dalla Corte Suprema di Manhattan. Il procedimento legale era stato avviato qualche mese fa, ma a causa dello scoppio della pandemia e la conseguente chiusura degli uffici pubblici, tribunali compresi, la coppia non aveva potuto finalizzare il divorzio. A Mary-Kate Olsen, inoltre, era stato intimato di lasciare l'appartamento del marito - in affitto a New York - ma grazie a un esposto le è stato consentito di rimanere, anche perché le norme sul distanziamento sociale attualmente in corso non avrebbero permesso un eventuale trasloco altrove.

Tra le principali cause del divorzio, secondo quanto riportato da People, ci sarebbe stata la volontà dell'ex-attrice di avere dei figli. Una fonte infatti ha rivelato: "Qualche anno fa avere un bambino per lei non era una priorità. Ma questo adesso è cambiato. Olivier ha già due figli abbastanza cresciuti e non ne vuole altri. Mary-Kate pensava che avrebbe cambiato idea, ma lui non l'ha fatto". Un'altra fonte cita il comportamento festaiolo di Olivier e la sua fama di "spendaccione". "Gli piace la vita piena di sfizi, Mary-Kate preferisce invece la tranquillità, star da sola e fare le cose che più le piacciono. Non è così interessata a socializzare, le piacciono le feste tra pochi intimi. Erano finiti col diventare molto distanti tra loro".