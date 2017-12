Mary Elizabeth Winstead è nel cast di The Parts You Lose, con Aaron Paul

L'attrice di, è entrata ufficialmente nel cast del dramma, diretto dal regista. La notizia è stata data dal, che finanzierà, ovviamente, il progetto.

Scritto da Darren Lemke, The Parts You lose segue l'improbabile amicizia tra un giovane ragazzino sordo di nome Wesley ed un criminale in fuga, che trova nascondiglio all'interno di un granaio in una fattoria del North Dakota. Dopo aver instaurato una sorta di amicizia con l'uomo, Wesley dovrà decidere da che parte stare quando le autorità arriveranno per catturare il criminale.

L'attrice di Scott Pilgrim vs. The World e di 10 Cloverfield Lane darà il volto alla mamma di Wesley, Gail. Nel cast troveremo anche l'esordiente Danny Murphy e Aaron Paul (Breaking Bad).

La produzione è affidata a Mark Johnson, Tom Williams e lo stesso Paul; le riprese sono iniziate quest'oggi a Winnipeg, Canada.

"Siamo estremamente felici di aver dato inizio alla produzione del nostro primo film sei mesi dopo il lancio di The H Collective" ha commentato il CEO della società, Nic Crawley "Mary Elizabeth è una straordinaria aggiunta al film e siamo incredibilmente orgogliosi del cast che abbiamo assemblato e che darà vita a questo progetto".

Attualmente non c'è ancora una data di uscita fissata per il dramma, né negli USA né in Italia.