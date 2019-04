Mary Elizabeth Winstead è Huntress nelle foto dal set di Birds of Prey

Le riprese dell'atteso Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of The One Harley Quinn), tanto che abbiamo avuto recentemente modo di ammirare di nuovo Margot Robbie nei panni della Quinn e anche una comparsata del Joker, ma ecco arrivare adesso online nuove immagini di un'altra protagonista.

Per l'esattezza, stiamo parlando di Helena Bertinelli aka Huntress, che nel film diretto da Cathy Yan avrà il volto e le fattezze della bravissima Mary Elizabeth Winstead (Fargo, Scott Pilgrim vs The World) e che possiamo ammirare adesso nelle foto nei panni del personaggio. Il look è decisamente meno provocante di quello tipico dei fumetti - nonostante i diversi cambiamenti - e più "urbano" e moderno, senza mantello e maschera, anche se poi potrebbe in realtà trattarsi di una delle tante comparsate in abiti civili della protagonista.



Si noti la macchia di sangue sul collo, che potrebbe significare l'uscita da uno scontro contro chissà quale scagnozzo di Maschera Nera (Ewan McGregor), grande villain del cinecomic DC. Nel resto del cast troveremo anche Jurnee Smollet-Bell, Rosie Perez, Chris Messina e Derek Wilson, per un'uscita prevista nelle sale americane il 7 febbraio 2020.



Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of the One Harley Quinn) è uno dei due cinecomic DC del 2020 insieme a Wonder Woman 1984, invece in uscita il 5 giugno 2020.