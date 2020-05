Mary Elizabeth Winstead nel costume originale della Cacciatrice: ecco il nuovo concept

Dopo aver condiviso un'immagine di Margot Robbie nel costume originale di Harley Quinn, il concept artist Gregg Hophood ha ora diffuso in rete uno sguardo alternativo ad un altro membro delle Birds of Prey: la Cacciatrice di Mary Elizabeth Winstead.

Invece del costume finale realizzato per la pellicola di Cathy Yan, l'artwork mostra un look della Cacciatrice molto simile a quello dei fumetti DC in cui è apparso il personaggio, introdotto per la prima volta nel n. 68 di Sansation Comics. Come potete vedere nel riquadro in alto a sinistra della foto, che vi riportiamo come sempre in calce, il concept porta la firma di Hopwood e della costumista del film, Erin Benach (A Star is Born, Neon Demon).

Che ve ne pare di questa versione? Avreste voluto vedere una Cacciatrice più fedele ai fumetti anche nel film? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.

Uscito nelle sale lo scorso febbraio, Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) dopo una corsa al box office al di sotto della aspettative sta ora spopolando nel mercato home video: come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, infatti, l'edizione digitale del film è risultata al primo posto tra i titoli più visti la scorsa settimana negli USA.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Birds of Prey.