Mary Elizabeth Winstead su Birds of Prey: 'Non c'è nulla di simile nei film di supereroi'

Nel corso di una recente intervista Mary Elizabeth Winstead, co-protagonista di Birds of Prey nei panni della vigilante di Gotham City nota come Cacciatrice, ha parlato dell'atteso nuovo lungometraggio della DC Films.

L'attrice si è detta particolarmente entusiasta del progetto, e ha specificato che i fan devono aspettarsi qualcosa di completamente diverso rispetto a ciò cui sono abituati nel genere cinecomics:

"Dovete aspettarti qualcosa di veramente divertente, un po' selvaggio e assolutamente unico nel genere" ha spiegato la Winstead. "Ogni giorno su quel set lo abbiamo passato a fare qualcosa che sembrava davvero strano e divertente e diverso da qualsiasi altra cosa abbia mai visto prima in questo genere. È stato incredibilmente eccitante farlo. Abbiamo lavorato sul serio."

Birds of Prey racconterà la storia di Harley Quinn (interpretata ancora una volta da Margot Robbie, che ha esordito in Suicide Squad di David Ayer e tornerà anche in The Suicide Squad di James Gunn), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Renee Montoya (Rosie Perez) e Cacciatrice (Winstead) che, a Gotham City, dovranno unire le forze per salvare Cassandra Cain (Ella Jay Basco), una bambina rapita da uno dei signori del crimine della città, Black Mask (interpretato da Ewan McGregor).

Il film arriverà nelle sale di tutto il mondo dal 7 febbraio. Per altri approfondimenti, recuperate il primo poster ufficiale di Birds of Prey e il teaser trailer di Birds of Prey.