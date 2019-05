Marwan Kenzari, il villain di Aladdin, per i fan è un Jafar 'hot'

Un remake Disney, si sa, può suscitare reazioni di ogni genere. Nessuno avrebbe immaginato, però, che i fan gradissero l’interpretazione di Marwan Kenzari in Aladdin al punto da ribattezzare il suo personaggio “Hot Jafar”.

Alla premier del film a Los Angeles, in un elegante e classico smoking nero, Kenzari ha voluto ringraziare i fan e scherzare con loro per il soprannome che gli hanno affibbiato e che circola in rete. “Grazie ragazzi, sto pensando a voi” ha commentato. “Come vedete faccio del mio meglio per mantenermi hot. Non posso fermarmi proprio adesso.”

Non è il caso di fermarsi, infatti. Sia perché il popolo della rete gli ha ormai mostrato come funziona il mondo del web, sia considerando che alla prima londinese di Aladdin il regista Guy Ritchie e Will Smith (che interpreta il Genio) avevano scherzato sul look di Marwan Kenzari, decisamente più dimesso e casual. Vista l’inappuntabile mise di Los Angeles, però, l’attore sembra aver imparato la lezione ed essere pronto ad affrontare i red carpet.

Nel primo weekend Aladin ha incassato soltanto negli Stati Uniti più di 100 milioni di dollari, superando gli incassi di Dumbo, altro live action Disney, diretto da Tim Burton. Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata alla video recensione di Aladdin.