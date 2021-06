Marvels: Park Seo-Joon di Parasite entra nel cast del sequel MCU con Brie Larson?

Stando a quanto riportato dal sito coreano Starnews Korea l'attore Park Seo-Joon, noto in occidente per aver partecipato al film Parasite, sarebbe entrato nel cast di The Marvels, attesissimo sequel di Captain Marvel con protagonista Brie Larson.

Secondo quanto riportato dal portale, Park Seo-Joon dovrebbe lasciare gli Stati Uniti nelle prossime settimane non appena saranno terminati i lavori sul disaster movie coreano Concrete Utopia: il ruolo per il quale sarebbe stato scelto nel film Marvel Cinematic Universe rimane momento top-secret, e né i Marvel Studios né Awesome ENT, ovvero l’agenzia che rappresenta l’attore, hanno ancora confermato ufficialmente il coinvolgimento di Park Seo-Joon nel progetto. Vi invitiamo dunque a prendere questo nuovo report con le dovute precauzioni in attesa di eventuali prossime conferme.

Ricordiamo che The Marvels sarà scritto da Megan McDonnell (WandaVision) e diretto da Nia DaCosta (il reboot di Candyman): oltre al ritorno di Brie Larson, il cast del primo film si amplierà con Teyonah Parris (Monica Rambeau) e soprattutto debutto sul grande schermo di Iman Vellani (Kamala Khan/Ms. Marvel, attesa per il debutto su una serie tv stand-alone Disney+ entro la fine del 2021), con Zawe Ashton (Velvet Buzzsaw) nei panni dell’antagonista principale del film.

La data d'uscita è fissata per l’11 novembre 2022, con le riprese che si terranno tra Los Angeles, New Jersey e ai Pinewood Studios di Buckinghamshire. Secondo la Parris, The Marvels si focalizzerà sul rapporto tra Carol e Monica, proseguendo il discorso iniziato nel primo capitolo ambientato negli anni '90.