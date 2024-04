Marvel, Zoe Saldana:'Spero nel ritorno dei Guardiani della Galassia, anche senza Gamora'

Zoe Saldana è tornata a parlare di Guardiani della Galassia dopo la conclusione della trilogia cinematografica e il suo addio a Gamora, un personaggio che l'ha accompagnata nell'ultimo decennio sul grande schermo. Nonostante abbia salutato il franchise, Saldana spera di rivedere in nuovi progetti i suoi amici Guardiani.

Con Gamora o senza Gamora, la speranza di Zoe Saldana espressa nel podcast The Discourse:"Penso che per me sia andata per sempre ma non credo che Gamora non ci sarà più" ha confessato l'attrice. Zoe Saldana detiene un record incredibile nel mondo del cinema e l'ha ottenuto anche grazie al ruolo di Gamora.

Il ritorno dei Guardiani della Galassia sarebbe perfetto per l'MCU secondo Saldana:"Ritengo che sarebbe una grande perdita per Marvel se non trovassero un modo per far tornare i Guardiani. È proprio un gruppo di disadattati tanto amato dai fan. E poi alla guida hanno la scrittura di James Gunn che è semplicemente meravigliosa ed estremamente specifica per questo genere. Sarei in prima fila a celebrare i Guardiani della Galassia quando torneranno".



Zoe Saldana ha interpretato Gamora sin dalla sua prima apparizione in Guardiani della Galassia nel 2014, tornando nel ruolo nei successivi Guardiani della Galassia Volume 2 nel 2017, Avengers: Infinity War nel 2018, Avengers: Endgame nel 2019 e Guardiani della Galassia Volume 3 nel 2023.

Come dichiarato in un'intervista dello scorso anno, Zoe Saldana è orgogliosa di aver interpretato Gamora nel Marvel Cinematic Universe, pur ritenendo chiuso il suo capitolo nel franchise.

Su AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO (BS) è uno dei più venduti di oggi.