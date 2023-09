Marvel, Zoe Saldana sulla sua carriera come Gamora:'Mi rende orgogliosa'

Nonostante il regista James Gunn abbia detto addio al franchise di Guardiani della Galassia, Chris Pratt potrebbe tornare nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Star-Lord. Un'eventualità che non è contemplata da Zoe Saldana, che negli ultimi tempi è stata molto sincera nei confronti del proprio ruolo nel franchise Marvel.

Intervistata per Marvel Studio's: Assembled for Guardians of the Galaxy Vol. 3, Zoe Saldana ha dimostrato estrema gratitudine per Gamora, interpretata in diversi film del Marvel Cinematic Universe.



"Vivere nell'universo Marvel non è stato altro che un piacere. È una parte della mia eredità che porterò con me con orgoglio e spero che i miei figli siano orgogliosi. Ho tre maschietti e stanno già diventando fan sfegatati di questi personaggi. Mi fa sentire davvero bene. Mi fa sentire fortunata, orgogliosa, conoscere così tante persone che ammiro e rispetto profondamente e che vivono in questo universo in mezzo a me" ha dichiarato Saldana.



Zoe Saldana non tornerà nel ruolo di Gamora ma è grata per l'opportunità nel Marvel Cinematic Universe:"Ogni volta che mi sento sul punto di perdere le staffe mi guardo intorno e vedo persone che non vedono l'ora di essere qui perché hanno una vera passione, un amore genuino e sincero per quello che facciamo e questo mi ricorda sempre che siamo benedetti e molto fortunati. Voglio ringraziarti [James Gunn], perché sei stato una persona meravigliosa. Hai creduto in me prima ancora che io credessi in me stessa. Grazie per essere rimasto al mio fianco".



A Zoe Saldana mancherà Gamora ma non mancheranno le quattro ore di trucco alle quali si sottoponeva ogni giorno.