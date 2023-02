Marvel, Zendaya torna a sfilare sul red carpet: l'emozione del fidanzato Tom Holland

La star del Marvel Cinematic Universe Zendaya è tornata a partecipare ad un evento pubblico a Hollywood, sfilando sul red carpet dei NAACP Image Award, ai quali ha presenziato da candidata e presentatrice. L'attrice ha postato sui social un paio di foto con il vestito che ha indossato all'evento, suscitando l'emozione del fidanzato Tom Holland.

La star di Spider-Man ha commentato il post con tre emoji con gli occhi a forma di cuore, generando la reazione entusiasta dei fan della coppia.

In un altro post Zendaya - che a settembre è diventata la più giovane miglior attrice agli Emmy - ha ringraziato Miuccia Prada per aver creato l'abito per l'occasione.



Conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di MJ Jones nella trilogia del Marvel Cinematic Universe dedicata a Spider-Man, con protagonista il fidanzato Tom Holland, Zendaya ha recitato anche in altri film di successo come Malcolm & Marie al fianco di John David Washington, per la regia di Sam Levinson e soprattutto Dune di Denis Villeneuve, insieme a Timothée Chalamet e un cast ricco di star nel ruolo di Chani.



Al momento non è stato ancora confermato il ritorno di Tom Holland nei panni di Peter Parker/Spider-Man in un nuovo film, e l'attore è ancora indeciso sul da farsi.

Dopo aver intrattenuto una relazione con il collega di Euphoria Jacob Elordi, dal 2021 Zendaya è fidanzata con Tom Holland, co-star nei film MCU di Spider-Man.