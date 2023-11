Marvel, Zack Snyder ha l'idea perfetta: 'Un film sui Daredevil ed Elektra di Frank Miller'

Che l'arte di Frank Miller sia fondamentale per il cinema di Zack Snyder non è un segreto, ma in una nuova intervista promozionale con The Hollywood Reporter l'autore di 300 e Watchmen ha consolidato il suo amore per il famoso fumettista svelando due sogni nel cassetto.

Il primo, di cui vi abbiamo già parlato, è un adattamento cinematografico de Il ritorno del cavaliere oscuro, leggendario fumetto di Frank Miller realizzato per la saga di Batman di DC Comics che Snyder sarebbe disposto a portare sul grande schermo per il nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran; il secondo, invece, porterebbe l'autore di Man of Steel, Batman vs Superman: Dawn of Justice e Zack Snyder's Justice League nel team di Kevin Feige, il Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios.

Nello specifico, Snyder sarebbe molto tentato di unirsi alla sua precedente concorrenza se gli chiedessero di realizzare un film su Daredevil ed Elektra basato sul fumetto Elektra Lives Again di Frank Miller. “Ma questo è tutto”, ha chiarito l'autore, specificando che questo progetto è il solo che potrebbe indurlo ad unirsi al MCU.

Sfortunatamente per i fan del regista è difficile che questo film verrà mai realizzato: del resto il MCU ha trovato il suo Daredevil in Charlie Cox, che aveva già interpretato il personaggio nella serie tv di Netflix, mentre Jennifer Garner riprenderà il ruolo di Elektra in Deadpool 3 dopo aver interpretato l'antieroina nel film di Daredevil con Ben Affleck e nel successivo spin-off stand-alone Elektra.