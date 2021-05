Marvel, Zack Snyder ammette: 'Il mio MCU non avrebbe avuto successo'

Il Marvel Cinematic Universe è figlio di una programmazione perfetta e di una gestione altrettanto maniacale, il tutto affidato alle mani di addetti ai lavori che hanno saputo rendere il progetto ideato da Disney il colosso che conosciamo oggi: ma come sarebbero andate le cose se l'MCU fosse stato affidato ad un nome di spicco della concorrenza?

Stiamo parlando di Zack Snyder, che proprio oggi ha fatto il suo esordio su Netflix con Army of the Dead e che, nel corso degli ultimi 10 anni, è stato la principale firma di quel DC Extended Universe sul cui futuro vi sono ad oggi più dubbi che certezze.

Al netto degli applausi ricevuti dai fan per il suo Justice League, però, il nostro Zack ha ammesso di non sentirsi la persona più adatta per portare avanti l'incredibile successo del Marvel Cinematic Universe: "Avrei sicuramente fatto dei cambiamenti, quindi probabilmente sarebbe stato meno apprezzato o comunque avrebbe fatto meno soldi. Ma per ciò che sono riusciti a creare... Non so se ci sia un modo migliore per farlo" sono state le parole del regista di 300.

E voi, sareste curiosi di vedere un MCU in chiave Zack Snyder? Quale pensate sarebbe il risultato? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di Marvel, intanto, James Gunn ha spiegato di non essere più interessato ai Thunderbolts.