Marvel, Zac Efron su Wolverine: 'Cercano un tipo come me? Possono chiamare me!'

Entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe: è un po' come fare terno al lotto: in ballo ci sono un successo costante praticamente garantito e anni e anni di contratti multimilionari. Non c'è da stupirsi, dunque, che molti attori non si tirerebbero indietro davanti a una simile opportunità: tra questi c'è anche Zac Efron.

Mentre il ritorno di Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine fa sognare i fan Marvel, infatti, in molti guardano già al futuro: il buon Hugh, vista anche la sua età e la precedente decisione di dire addio a Logan, non rientrerà certo a far parte in pianta stabile del progetto, ragion per cui la questione della sostituzione resta aperta... Ed è qui che va ad inserirsi l'ex-star di High School Musical.

Come fatto notare da Jimmy Fallon all'attore, infatti, pare che gli Studios stiano proprio cercando un "tipo alla Zac Efron" per interpretare il più amato dei mutanti: "Davvero? Wow, potrebbero chiamare me!" ha ribattuto Efron, che ha però specificato di non voler pestare i piedi a una leggenda come Jackman: "Penso che Hugh stia andando ancora alla grande, devo concederglielo".

Cosa ne dite? Vi piacerebbe vedere Zac Efron come nuovo Logan o avete altre preferenze? Diteci la vostra nei commenti! Secondo alcuni, intanto, il Wolverine di Jackman potrebbe tornare anche in Avengers: Secret Wars.