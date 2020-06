Marvel, YouTuber ricrea i veri artigli di Wolverine: sono in grado di bucare i muri!

C'è chi ha sempre sognato diventare un supereroe, chi ha sempre sperato di poter essere Wolverine o Hugh Jackman, e poi c'è chi si è adoperato per diventare entrambi: è il caso dello YouTuber The Hacksmith, che ha mostrato sul suo canale dei veri artigli ispirati a quello del mutante Marvel.

The Hacksmith, tra l'altro canadese come il famoso Logan degli X-Men, è conosciuto nel web per i suoi video in cui cerca di ricreare i gadget e i poteri dei supereroi nella vita reale, ma questa volta si è davvero superato con un paio di artigli d'osso ispirati a quelli di adamantio di Wolverine e perfettamente funzionanti, addirittura in grado di sfondare il cemento.

Il video che trovate in calce all'articolo (ma sul suo canale potete visionarne molti altri), mostrano in grande dettaglio i retroscena sulla fabbricazione del super-gadget, e il processo di costruzione dietro il prodotto finale, che adesso permette a The Hacksmith di usare gli artigli anche per questioni di vita quotidiana. Il risultato è sia stupefacente che esilarante.

Lo YouTuber ha acquisito una certa notorietà in grado di renderlo virale dopo aver creato un quanto di recupero magnetico simile a quello che Captain America utilizza per riavere sempre indietro il suo scudo dopo averlo lanciato, un video che ha attualmente quasi 8 milioni di visualizzazioni. Tra gli altri suoi progetti ricordiamo gli scudi wakandiani visti in Avengers: Infinity War, molte varianti del martello di Thor Mjolnir e persino alcuni gadget funzionanti ispirati ad Iron Man.

