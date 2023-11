Marvel Young Avengers, una star della saga commenta l'arrivo del nuovo team

Si parla da diverso tempo di un possibile titolo Marvel Cinematic Universe legato al famoso team di supereroi noti come Young Avengers, i Giovani Vendicatori, ma finalmente i tempi potrebbero essere maturi.

Tra tutta la Fase 4 e questa prima parte della Fase 5, i primi due atti della Saga del Multiverso, i Marvel Studios hanno infatti introdotto tantissimi nuovi personaggi, molti dei quali potrebbero convergere in un film o una serie tv dedicata agli Young Avengers. L'attrice interprete di America Chavez, Xochitl Gomez, che ha debuttato nei panni della giovane supereroina durante gli eventi del film Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ha commentato la cosa ai microfoni di ComicBook durante il Box Lunch Holiday Gala per Feeding America.

"Sarebbe davvero fantastico avere un cast giovane e diversificato", ha spiegato Gomez. "Il solo pensiero è davvero fantastico. E ho visto Kathryn [Newton, ndr], è venuta a Ballando con le stelle. Penso che un titolo del genere sia proprio una di quelle cose che sarebbe bello realizzare." Per quanto riguarda il futuro di America Chavez nel MCU, l'attrice ha glissato l'argomento replicando con un semplice "Non lo so", ma il suo partner di Ballando con le stelle, Val Chmerkovskiy, ha scherzato: "Lo so io! venderò le informazioni al miglior offerente".

Chiaramente chi ha visto The Marvels sa che i piani per gli Young Avengers sono più che in moto, e il film sembrerebbe aver confermato le indiscrezioni fatte emergere qualche tempo fa dal noto insider My time to shine hello, secondo il quale i Marvel Studios inizieranno le riprese di Young Avengers nel 2024.

Vi terremo aggiornati.