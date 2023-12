Marvel, gli Young Avengers sono realtà: importanti aggiornamenti sulla formazione

Continuiamo ad esaminare in dettaglio il grosso leak fornito da The Cosmic Circus sul futuro del Marvel Cinematic Universe e i vari mini-archi narrativi che comporranno la Saga del Multiverso, uno dei quali a quanto pare riguarderà proprio il tanto atteso film sugli Young Avengers.

Sul sito infatti si può leggere: "Una delle storyline in sviluppo in casa Marvel è quella che riguarda la prossima generazione di supereroi nell'MCU, e che abbiamo visto evolversi in diversi titoli già usciti. L'obiettivo di questo arco narrativo è quello di portare alla nascita di un film su Young Avengers, una cosa già espressamente accennata alla fine di The Marvels, quando Kamala Khan cerca Kate Bishop e le propone l'idea di mettere insieme una squadra di eroi più o meno della stessa età. Molteplici fonti ci hanno già confermato che Kamala Khan, Kate Bishop, Cassie Lang, America Chavez, Billy Maximoff e Tommy Maximoff faranno parte della formazione degli Young Avengers. Alcune fonti hanno menzionato altri possibili membri, tra cui Theodore Altman, Axl Heimdallson, RiRi Williams, Eli Bradley e Skaar. Tuttavia, specifichiamo che questi personaggi sono stati confermati solo da alcune fonti, non da tutte."

I supereroi evidenziati sono apparsi rispettivamente in Ms Marvel/The Marvels, Occhio di Falco, Ant-Man & The Wasp (Cassie Lang viene citata anche da Kamala e Kate alla fine di The Marvels), Doctor Strange nel Multiverso della Follia, WandaVision e Black Panther: Wakanda Forever.

Al momento rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi. Per altre notizie, scoprite l'arco narrativo del MCU oscuro con Moon Knight e Blade.