Marvel, Young Avengers con Hailee Steinfeld e Kathryn Newton? Parola a Cassie Lang!

Tra i tanti nuovi film Marvel annunciati durante il Comic-Con di San Diego, uno dei grandi assenti è stato senza dubbio Young Avengers, un progetto molto chiacchierato e atteso dai fan che riunirebbe i supereroi più giovani del Marvel Cinematic Universe in un team nuovo di zecca.

L'impressione di molti è infatti che i Marvel Studios stiano lentamente iniziando a costruire le fondamenta per erigere questa amatissima formazione di supereroi, con le introduzioni, nel corso della Fase 4, di personaggi come Kate Bishop di Hailee Steinfeld (che ha esordito nella serie tv Hawkeye), Ms. Marvel di Iman Vellani (che tornerà in The Marvels) e America Chavez di Xochitl Gomez (vista in Doctor Strange nel Multiverso della Follia). Ora, come mostrato dal primo poster di Ant Man & The Wasp Quantumania, a febbraio 2023 esordirà anche un'altra 'giovane vendicatrice', Cassie Lang, la figlia cresciuta di Scott Lang che sarà interpretata da Kathryn Newton.

E in una nuova intervista, la giovane attrice si è detta una grande fan degli Young Avengers, specialmente di Kate Bishop: "Sarebbe davvero fantastico se realizzassero un progetto sugli Young Avengers" ha commentato la Newton. "Sono una fan dei Giovani Vendicatori. Sono una fan di Kate Bishop. So che lei e Cassie sono molto amiche nei fumetti. Penso che sarebbe davvero eccitante fare una cosa del genere. Non vedo l'ora di vedere le reazioni dei fan al nuovo film di Ant-Man e scoprire cosa vorranno vedere in futuro..."

Ricordiamo che Ant Man & The Wasp Quantumania sarà il primo capitolo della Fase 5 del MCU, che rappresenterà il secondo atto della Saga del Multiverso. La data d'uscita è fissata per il 17 febbraio 2023. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!