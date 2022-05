Marvel X-Men: tutte le volte che Patrick Stewart è morto nei panni di Charles Xavier

Patrick Stewart ricopre il ruolo del Professor Charels Xavier dal 2000, anno di uscita del primo film della saga degli X-Men, e del personaggio della Marvel Comics ha interpretato anche un famoso tratto editoriale: l'infinito ciclo di morti e resurrezioni.

Nei fumetti, infatti, Charles Xavier è morto innumerevoli volte solo per tornare in vita ancora e ancora, un destino che è stato trasmesso più o meno volontariamente anche a Patrick Stewart. Nel corso degli anni, infatti, Patrick Stewart è morto ben quattro volte nei panni di Charles Xavier: vediamo insieme come è successo e in quali film.

X-Men Conflitto Finale : nel capitolo finale della prima trilogia degli X-Men, lo Xavier di Patrick Stewart viene ucciso da Jean Grey, che in precedenza nel corso della narrazione aveva già ucciso Ciclope. In questo film Xavier viene polverizzato dalla potenza di Jean Grey, che riduce il corpo del suo vecchio mentore in atomi.

: nel capitolo finale della prima trilogia degli X-Men, lo Xavier di Patrick Stewart viene ucciso da Jean Grey, che in precedenza nel corso della narrazione aveva già ucciso Ciclope. In questo film Xavier viene polverizzato dalla potenza di Jean Grey, che riduce il corpo del suo vecchio mentore in atomi. X-Men Giorni di un futuro passato : nel sequel/reboot della saga, il Professor X di Charles Xavier è uno dei pochi mutanti sopravvissuti al futuro post-apocalittico esplorato in una delle due time-line della storia. Qui viene fatto fuori dalle Sentinelle, dopo una toccante scena in cui si confronta con il Charles Xavier giovane interpretato da James McAvoy.

: nel sequel/reboot della saga, il Professor X di Charles Xavier è uno dei pochi mutanti sopravvissuti al futuro post-apocalittico esplorato in una delle due time-line della storia. Qui viene fatto fuori dalle Sentinelle, dopo una toccante scena in cui si confronta con il Charles Xavier giovane interpretato da James McAvoy. Logan : in quella che è l'interpretazione più scioccante e struggente di Patrick Stewart nei panni di Charles Xavier (il film è ambientato in un prossimo futuro in cui il vecchio professor X è malato di Alzheimer e ha accidentalmente usato i suoi poteri per uccidere quasi tutti gli X-Men), Xavier viene improvvisamente ucciso da X-24, il clone di Wolverine.

: in quella che è l'interpretazione più scioccante e struggente di Patrick Stewart nei panni di Charles Xavier (il film è ambientato in un prossimo futuro in cui il vecchio professor X è malato di Alzheimer e ha accidentalmente usato i suoi poteri per uccidere quasi tutti gli X-Men), Xavier viene improvvisamente ucciso da X-24, il clone di Wolverine. Doctor Strange nel Multiverso della Follia: ennesima versione di Xavier per Patrick Stewart, ennesimo universo alternativo, ennesima brutta fine. Qui il Professor X, alla guida non degli X-Men ma degli Illuminati, viene ucciso da Scarlet Witch, i cui poteri mentali sono talmente forti da spezzare il collo a questo nuovo Xavier.

Qual è stata la vostra morte di Xavier preferita? Ditecelo nei commenti. Per altre letture legate agli X-Men, sapete che, secondo nuove indiscrezioni, in Doctor Strange 2 dovevano comparire anche Magneto e Deadpool?