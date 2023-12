Marvel, dagli X-Men al Multiverso: tutti i leak sul futuro del franchise

Come di certo avrete notato, in queste ore grazie a The Cosmic Circus sono emersi moltissimi leak e anticipazioni sul futuro della Saga del Multiverso del MCU: in questo articolo facciamo il punto della situazione.

A quanto pare, infatti, nei prossimi progetti la Saga del Multiverso porrà l'accento su diversi mini-archi narrativi, tra cui:

Devil Reign : un arco narrativo con Spider-Man e Daredevil al centro, contrapposti a Kingpin: diventato sindaco, Wilson Fisk bandirà i supereroi da New York e sguinzaglierà contro di loro diversi cacciatori di taglie. Questa mini-saga, iniziata con Occhio di Falco e Echo, proseguirà con Daredevil: Born Again e Spider-Man 4.

: un arco narrativo con Spider-Man e Daredevil al centro, contrapposti a Kingpin: diventato sindaco, Wilson Fisk bandirà i supereroi da New York e sguinzaglierà contro di loro diversi cacciatori di taglie. Questa mini-saga, iniziata con Occhio di Falco e Echo, proseguirà con Daredevil: Born Again e Spider-Man 4. World War Hulk : una serie di film e serie tv già usciti o in programma che, insieme, condurranno ad un film su World War Hulk, descritto come un 'Avengers 4.5'.

: una serie di film e serie tv già usciti o in programma che, insieme, condurranno ad un film su World War Hulk, descritto come un 'Avengers 4.5'. L'eredità di Tony Stark : l'arco narrativo dedicato alla tecnologia Stark si concluderà con Armor Wars e Ironheart.

: l'arco narrativo dedicato alla tecnologia Stark si concluderà con Armor Wars e Ironheart. Il MCU dark : un arco narrativo dedicato ai supereroi sovrannaturali come Blade e Moon Knight, che passerà per la seconda stagione della serie tv con Oscar Isaac e porterà al film sui Midnight Sons.

: un arco narrativo dedicato ai supereroi sovrannaturali come Blade e Moon Knight, che passerà per la seconda stagione della serie tv con Oscar Isaac e porterà al film sui Midnight Sons. L'arco narrativo della magia : WandaVision, Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Agatha: Darkhold Diaries e Vision Quest costituiranno un arco narrativo unico dedicato alla stregoneria e alla magia del MCU, e terminerà con un film stand-alone dedicato a Scarlet Witch con il ritorno di Elizabeth Olsen .

: WandaVision, Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Agatha: Darkhold Diaries e Vision Quest costituiranno un arco narrativo unico dedicato alla stregoneria e alla magia del MCU, e terminerà con un film stand-alone dedicato a Scarlet Witch con . Young Avengers : un altro arco narrativo già in sviluppo, come confermato da The Marvels, porterà al film degli Young Avengers.

: un altro arco narrativo già in sviluppo, come confermato da The Marvels, porterà al film degli Young Avengers. Gli X-Men e i Mutanti: i Marvel Studios potrebbero accelerare l'arrivo dei nuovi X-Men e dei nuovi mutanti nel MCU, che avranno un ruolo centrale nella prossima Saga ma che potrebbero comparire più di quanto inizialmente previsto anche nella Saga del Multiverso. Tutto inizierà con Deadpool 3, mentre si parla addirittura di un film stand-alone degli X-Men da far uscire prima di Avengers: Secret Wars, con a lungo termine il progetto di un crossover Avengers vs X-Men.

