Marvel X-Men, Kelsey Grammer rompe il silenzio sul ritorno di Bestia: 'Lo rivedremo...'

Nel corso di una recente intervista promozionale, l'attore della saga degli X-Men Kelsey Grammer ha rotto il silenzio sul ritorno di Bestia grazie a The Marvels del MCU, anticipando anche un possibile ruolo del personaggio nel futuro della Saga del Multiverso.

Come saprete, nella scena post-credit di The Marvels dei Marvel Studios, Monica Rambeau (Teyonah Paris) si risveglia in un nuovo universo parallelo che riporta nel più ampio MCU gli X-Men di Bryan Singer, e in particolare il dottor Henry "Hank" McCoy, alias Bestia, interpretato da Kelsey Grammer. Parlando con TheWrap l'attore ha finalmente commentato la scena con la stampa e il pubblico, dichiarando: “Spero che lo rivedrete in futuro. Posso dire con una certa sicurezza che lo rivedrete. Ci sono cose in arrivo, mi piacerebbe molto tornare ad interpretarlo sul serio”.

Grammer, che è apparso in precedenza nel ruolo della Bestia in X-Men: Conflitto finale del 2006 e in un cameo di X-Men: Giorni di un futuro passato del 2014, ha detto di essere "molto soddisfatto" della risposta del pubblico circa il suo esordio nel MCU, sottolineando che "molte persone si sono messe in contatto" con lui dopo averlo visto sullo schermo. “Ho sempre desiderato interpretarlo di nuovo. Lo vedo come un personaggio straordinario, un vero baluardo di gravitas nella nostra cultura popolare", ha aggiunto l'attore. “Sono felice che Bestia sia tornato e non vedo l'ora che ritorni davvero”.

Ricordiamo che nel 2024 i Marvel Studios distribuiranno Deadpool 3, il primo film ufficialmente incentrato sugli X-Men con il ritorno di Deadpool di Ryan Reynolds e Wolverine di Hugh Jackman. Nel 2027, invece, la Saga del Multiverso raggiungerà la sua conclusione con il maxi evento Avengers: Secret Wars, che promette una collisione di tantissime realtà parallele del mondo Marvel.