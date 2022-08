Marvel X-Men, Glen Powell di Top Gun Maverick sarà Ciclope? L'attore replica al rumor

Dopo le scottanti dichiarazioni di Giancarlo Esposito sui colloqui con la Marvel in vista dell'esordio degli X-Men nel MCU, nelle scorse ore è toccato alla star di Top Gun Maverick Glen Powell commentare i sempre vivaci rumor sui casting.

Come forse avrete sentito, infatti, alcune voci di corridoio hanno lasciato intendere che Powell, interprete di Jake "Hangman" Seresin nel capolavoro con protagonista Tom Cruise, potrebbe finire con l'interpretare Ciclope nel reboot degli X-Men in lavorazione ai Marvel Studios: tuttavia, intervistato da Variety, l'attore ha categoricamente smentito ogni indiscrezione al riguardo, dichiarando di non aver mai avuto contatti con la Marvel finora.

"Prima del Comic-Con, tutti mi dicevano: 'Ma amico, sarai davvero Ciclope?'" ha detto Glen Powell. "Lasciatemi chiarire: non sono Ciclope. Nessuno mi ha mai chiamato per parlarmi del ruolo di Ciclope. Non ho avuto neanche un colloquio con la Marvel, quindi non ho la minima idea dell'origine di questo rumor."

C'è ancora molta nebbia intorno al prossimo film degli X-Men, il primo prodotto dai Marvel Studios e facente parte del MCU: recentemente, anche la star del remake live-action de La Sirenetta Halle Bailey ha smentito i rumor che la vogliono come Kitty Pryde, mentre i fan attendono nuove informazioni sul progetto da parte di Kevin Feige e compagnia. Con Deadpool 3 quasi ai nastri di partenza, il ritorno degli X-Men si sta avvicinando...anche se, secondo una nostra popolare teoria, i Marvel Studios potrebbero voler aspettare la nuova Saga del MCU per introdurre i mutanti nel franchise, dedicando loro le Fasi 7, 8 e 9.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!