Marvel, World War Hulk sarà un Avengers 4.5? Grosse novità sul futuro della saga

Oltre all'arco narrativo Devil Reign con Daredevil, Spider-Man, Echo e Kingpin, secondo il noto portale The Cosmic Circus i Marvel Studios starebbero preparando il terreno ad un arco narrativo ispirato a World War Hulk.

Descritta come 'arco narrativo di tensioni politiche' e incentrato sulle diatribe tra stati a livello internazionale, per The Cosmic Circus questa storyline vedrà alcuni paesi che cercheranno materiali ed elementi per sviluppare armi in grado di disarmare i metaumani, come l'utilizzo della tecnologia Stark e lo sfruttamento di elementi come vibranio e adamantio, mentre altri si dedicheranno alla creazione dei propri metaumani da usare per attività governativa. I principali progetti coinvolti in questo specifico arco narrativo sono:

Falcon & The Winter Soldier

She-Hulk

Black Panther: Wakanda Forever

Capitan America: Brave New World

Thunderbolts

Inoltre, secondo le fonti citate dal sito, uno degli elementi ricorrenti di questo arco narrativo sarà il sangue di Bruce Banner e Jennifer Walters e la loro capacità di sintetizzare le radiazioni gamma che gli consente di trasformarsi in Hulk. Verrà svelato che Bruce ha cercato per anni di tenere nascosto questa capacità per garantire che nessuno possa mai più diventare un Hulk o usare l'abilità di Hulk per scopi malvagi o per scopi personale, ma alla fine i suoi sforzi falliranno perché i Marvel Studios hanno tutta l'intenzione di introdurre nuovi Hulk nell’MCU: il primo sarà introdotto in Captain America: Brave New World, e sarà il presidente Thunderbolt Ross, interpretato da Harrison Ford, che diventerà Red Hulk nel corso del film.

Inoltre, la cosa avrà conseguenze disastrose nel MCU e porterà ad un adattamento del fumetto World War Hulk: questo progetto è stato descritto come un "progetto in stile Civil War Civile" che agirà come una sorta di Avengers 4.5, con diversi personaggi che si uniranno per affrontare diverse minacce di Hulk in tutto il mondo.

La Saga del Multiverso diventerà dunque sempre più una Multi Saga, composta da diversi mini-archi narrativi.