Marvel: What If...? ha appena confermato una teoria su Doctor Strange 2?

Il primo episodio di What If...?, la nuova serie dei Marvel Studios uscita questa settimana su Disney+, potrebbe aver confermato una chiacchierata teoria che circonda da tempo l'attesissimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il prossimo film MCU con protagonista Benedict Cumberbatch.

Incentrato su Captain Carter, una versione alternativa della Peggy Carter di Hayley Atwell, l'episodio ripercorre gli eventi di Captain America: The First Avenger ma immaginando cosa sarebbe successo se il siero del supersoldato fosse stato somministrato a Peggy e non a Steve Rogers: in questa linea temporale del Multiverso Marvel creato alla fine di Loki, Captain America viene sostituito da Captain Carter, Steve Rogers diventa una versione alternativa del primo Iron Man e Bucky Barnes non diventa il Soldato d'Inverno. Ma soprattutto, il Teschio Rosso evoca tramite il Tesseract un mostro tentacolare che secondo alcuni fan potrebbe essere Shuma-Gorath, un famoso villain Marvel che i rumor vorrebbero in Doctor Strange 2.

Il mostro non viene mai chiamato per nome, ma ci sono diversi indizi sulla sua identità: Shuma-Gorath, uno degli Antichi, nei fumetti Marvel è un mostro mistica con un occhio solo e numerosi tentacoli nei fumetti Marvel, e così viene rappresentato nell'episodio. Inoltre, What If...? rappresenta il Multiverso e le sue numerose possibilità ora che la Sacra Linea del Tempo del MCU è stata distrutta: e, come avrete intuito, Shuma-Gorath nei fumetti è profondamente legato alle dinamiche del Multiverso.

Ora i rumor circa la sua imminente apparizione in Doctor Strange in the Multiverse of Madness acquistano maggiore credibilità, soprattutto considerando che altri rumor vorrebbero Hayley Atwell riprendere il ruolo di Captain Carter in chiave live-action per Doctor Strange 2. E con Shuma-Gorath come cattivo nel sequel di Doctor Strange, l'episodio di What If...? potrebbe collegarsi direttamente al film. Ovviamente per ora si tratta solo di speculazioni, dunque vi invitiamo a stare al gioco e non prendere tutto per certezza assoluta.

