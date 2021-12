Marvel Werewolf by Night: preziosi dettagli sul film Disney Plus con Gael Garcia Bernal!

In questi minuti sono emersi nuovi dettagli sul misterioso Werewolf by Night, nuovo progetto Marvel Studios in sviluppo in esclusiva per la piattaforma Disney Plus con Gael Garcia Bernal nel ruolo di Licantropus.

Secondo un nuovo rapporto del solitamente affidabile The Illuminerdi, Gael Garcia Bernal dovrebbe interpretare Jack Russell, uno dei tanti 'Licantropus' che si sono succeduti nel mondo dei fumetti Marvel. Non solo, stando alle informazioni raccolte dal noto portale di scoop, in Werewolf by Night ci sarà anche Nina Price, personaggio noto nelle pagine dei fumetti come 'Vampire By Night': si tratta di un ibrido vampiro-lupo mannaro che è anche la nipote di Jack Russell.

Le voci su un progetto riguardante Licantropus girano da anni a Hollywood, con i primi rapporti che risalgono addirittura al 2019. L'indizio più sostanzioso è arrivato lo scorso luglio, quando Kevin Smith aveva rivelato che i Marvel Studios gli avevano impedito di inserire Werewolf by Night nella sua ormai defunta serie animata di Howard il Papero, perché il personaggio sarebbe apparso in un progetto MCU.

I Marvel Studios non hanno ancora annunciato ufficialmente il progetto, e al momento non è chiaro se si tratterà di una serie tv o del primo lungometraggio esclusivo per Disney+. Sappiamo però che Werewolf by Night è pensato come 'uno speciale di Halloween', e seguirà lo 'speciale natalizio dei Guardiani della Galassia' sviluppato da James Gunn sempre per la piattaforma di streaming. Secondo diverse indiscrezioni, Licantropus è destinato a 'rimpolpare' la 'sezione occulta' del MCU, che molto presto aprirà i battenti con Moon Knight, Blade e Il Cavaliere Nero, il personaggio interpretato da Kit Harington in Eternals.

