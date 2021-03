Marvel, il Wakanda farà il suo esordio a Disneyland? Tutte le novità

Ormai da anni la Disney ha introdotto nei suoi parchi a tema delle attrazioni dedicate ai personaggi dell'Universo Cinematografico Marvel, ma da qualche giorno i fan di Black Panther stanno cominciando a sostenere che l'ultimo ingresso in termini di novità possa essere proprio la nazione nella quale l'eroe vive da sempre: il Wakanda!

Disneyland Forward, infatti, ha condiviso un concept di una mappa - iniziativa tra Disneyland e la città di Anaheim - dei suoi piani di espansione territoriale per il parco a tema più celebre del mondo e contente una varietà di potenziali mondi che potrebbero essere introdotti e tra questi ci sono gli universi di Frozen, Rapunzel e Peter Pan. Un osservatore attento, inoltre, ha postato su Twitter quello che potrebbe aver intuito: una possibile introduzione del Wakanda a Disneyland.

L'indizio nella mappa pone appunto l'attenzione sull'enorme pantera nella roccia, come quella vista nel film del 2018 con il compianto Chadwick Boseman protagonista. "La discrepanza tra quello che si vede nella mappa e il layout principale è dovuta alla natura cangiante del progetto. Ancora non è stato approvato nulla dalla città e il design deve ancora essere ultimato. Il layout tuttavia fornisce un'idea di quali proprietà intellettuali potrebbero colmare gli spazi".

C'è attesa per quanto riguarda i piani per Black Panther 2 al cinema, dato che trama e svolgimento dovranno essere modificati in seguito alla scomparsa prematura di Boseman e alla decisione della Marvel di non procedere con un recast del personaggio principale. Per il regista Ryan Coogler questa è la sfida più difficile della carriera. "Ovviamente, prima che Chad morisse, l'idea di farlo senza di lui sarebbe stata stupida. Un'idea folle. È stato uno shock, ed è ancora molto, molto strano che lui non sia qui con noi. Quindi, sono curioso quanto voi di scoprire cosa verrà fuori, e lo scoprirò molto presto. Tutto ciò che so è che io ci sono dentro".

Recentemente Martin Freeman ha confermato il suo ritorno in Black Panther 2.