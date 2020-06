Marvel vs Star Wars: la fantastica fan-art che immagina lo scontro fra Iron Man e Kylo Ren

L'artista freelance Camille Vialet ha recentemente pubblicato su Instagram una fan-art che immagina uno scontro tra Iron Man di Robert Downey Jr. e Kylo Ren di Adam Driver, rispettivamente simboli del Marvel Cinematic Universe e della saga di Star Wars.

Due dei più grandi successi dello scorso anno sono stati Avengers: Endgame e Star Wars: The Rise of Skywalker: entrambi i film miravano a portare ad una conclusione soddisfacente anni di narrazione, col film dei fratelli Anthony e Joe Russo pensato per concludere l'Infinity Saga e le prime 3 Fasi del MCU e quello di JJ Abrams realizzato per porre fine alla Saga degli Skywalker, iniziata nel 1977.

I due personaggi protagonisti della fan-art condividono un destino non troppo diverso: in Avengers: Endgame, infatti, Tony Stark si sacrifica usando le Gemme dell'Infinito per sconfiggere Thanos e il suo esercito, mentre Ben Solo dona la propria forza vitale per salvare Rey (Daisy Ridley) dopo la battaglia finale con l'Imperatore Palpatine. Al contrario, Avengers: Endgame ha fatto molto meglio di Star Wars: The Rise of Skywalker sia dal punto di vista della critica, sia da quello commerciale, ottenendo ottime recensioni dalla stampa di tutto il mondo e superando il record del maggior incasso di tutti i tempi stabilito da Avatar di James Cameron nel 2009. Everyeye li ha inseriti a pari merito nella classifica dei migliori film del 2019.

