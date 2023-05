Marvel vs Sony: Loki 2 uscirà lo stesso giorno di Kraven il Cacciatore!

È stata finalmente annunciata la data d’uscita della seconda stagione di Loki, che sarà distribuito su Disney+ e che vedrà tornare il dio dell’inganno nella veste di antieroe del multiverso Marvel. A sorpresa, ma non troppo, Kevin Faige ha optato per fare uscire la serie in contemporanea con Kraven il Cacciatore

Kraven il Cacciatore è sempre più legato all'universo Marvel e alle produzioni distribuite da Disney+ e in particolare con la seconda stagione della serie dedicata a Loki. Abbiamo già analizzato le indiscrezioni sul numero di Loki presenti nella seconda stagione di Loki 2 e sulla presenza di Jonathan Majors nonostante i recenti problemi legali che hanno coinvolto la star.

La notizia di oggi, questa volta ufficiale, regala ai fan la data d’uscita del nuovo prodotto Marvel e allo stesso tempo ci svela quella che potrebbe essere una strategia di marketing piuttosto aggressiva da parte di Kevin Feige che non sembrerebbe aver scelto il 6 ottobre 2023 senza un motivo preciso.

Lo stesso giorno, infatti, la Sony presenterà nelle sale il suo adattamento di Kraven il Cacciatore, spin-off di Spiderman che presenterà un cast importante e che sta già parlando i fan per il modo in cui sarà rappresentato il villain e per il rating del film che sarà vietato ai minori.

Una scelta, quella della Casa delle Idee che potrebbe avere il duplice scopo di rallentare il successo degli avversari o di avere una scusa pronta nel caso in cui il debutto della nuova serie non dovesse andare come previsto.

In attesa di poter finalmente vedere quanto oscuro sarà davvero Kraven il Cacciatore e di scoprire la seconda stagione della serie Marvel, possiamo farci un’idea più precisa dei personaggi di Loki 2 guardando gli artwork promozionali dello show e capire di più sul film Sony leggendo le parole di Aaron Taylor Johnson su Kraven il Cacciatore.