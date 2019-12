È Marvel vs. Scorsese (e Scorsese vs. Gunn) anche a Natale... Ma solo sulla carta

Babbo Natale è arrivato in casa Scorsese e in casa Gunn, e i due non devono essere stati troppo buoni quest'anno, perché l'incarto dei loro doni la dice lunga...

A meno che non abbiate vissuto in una caverna o siate stati via per un ritiro spirituale (forse a K'un L'un?), probabilmente sarete a conoscenza della polemica iniziata ormai mesi fa (e non ancora terminata, si direbbe) da un commento di Martin Scorsese sui cinecomic in cui il regista di Shutter Island e The Irishman ha avuto più di qualcosa da dire sui film Marvel (spoiler: nessun complimento). Scorsese ha poi reiterato la sua opinione sulle pagine del NY Times, oltre che in diverse altre occasioni, ed è stato seguito anche da varie personalità come Coppola e più recentemente Gilliam.

Ovviamente, anche "dall'altro lato" del dibattito si sono fatti sentire, che si trattasse del CEO di Disney Bob Iger o del Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, o anche il regista de I Guardiani della Galassia James Gunn.

E, proprio con quest'ultimo, Scorsese condivide una curiosa esperienza natalizia: Francesca Scorsese ha recentemente pubblicato una storia di Instagram in cui venivano mostrati i regali che stava preparando per Papà Martin. Regali incartati con... Carta da regalo a tema Marvel.



Ma ci è voluto poco perché la situazione, già divertente di per sé, divenisse ancora più comica.



James Gunn, retwittando lo screen della storia della figlia di Scorsese, ha commentato: "Questo mi fa sentire un po' meno in imbarazzo per la carta da regalo di Shutter Island che mio nipote ha utilizzato per incartare i miei regali".



Decisamente lo sviluppo migliore (e più appropriato alla stagione) che questa "faida" potesse prendere, non trovate?