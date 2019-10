Marvel vs DC: il nostro video confronto degli universi cinematografici

Dal serializzato Marvel Cinematic Universe al sempre più frammentato DC Extended Universe, ribattezzato da alcuni media come Worlds of DC proprio per la direzione che ha intrapreso negli ultimi anni, vediamo un confronto tra i due franchise che hanno cementato l'ascesa dei cinecomic nel mondo del cinema.

Nel filmato che potete trovare in alto abbiamo provato infatti ad analizzare in ottica generale i vari aspetti che contraddistinguono entrambe le produzioni, che dopo un inizio per certi versi simile hanno intrapreso due percorsi nettamente differenti.

Dopo l'ottimo successo riscontrato dalla Fase 1 inaugurata da Iron Man e conclusa dallo spettacolare The Avengers, la Disney ha deciso di puntare sulla coerenza e serialità che hanno dato vita al MCU per come lo conosciamo e che hanno portato al monumentale record di Avengers: Endgame. Una strada che proseguirà anche con l'approdo del franchise sulla piattaforma Disney+ a partire dalla Fase 4.

Warner Bros., al contrario, in seguito al passo falso di Justice League ha scelto di portare l'universo DC su più binari raccogliendo comunque un ottimo responso da parte del pubblico: da un lato il vistoso Aquaman ha ottenuto il più grande incasso di sempre per un film targato DC, e dall'altro Joker - film d'impronta autoriale completamente slegato dal resto del franchise - ha superato (di molto) il record per un film vietato ai minori al botteghino.

