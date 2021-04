Marvel vs DC: uno studio svela quale franchise ha i supereroi più popolari al mondo!

Un nuovo studio ha messo a confronto la popolarità dei supereroi Marvel con quella dei supereroi della DC, per decretare quali siano i personaggi più amati al mondo.

Condotto da Game, lo studio ha analizzato i volumi di ricerca di Google in tutto il mondo e ha scoperto che la Marvel è in testa rispetto a DC in ben 51 paesi.

La maggior parte dei fan della Marvel vive negli Stati Uniti, con India e Brasile rispettivamente al secondo e al terzo posto. I fan della DC hanno la loro più grande rappresentanza in Corea del Sud, seguita da altri paesi come Russia e Cina. Negli Stati Uniti, la Marvel è favorita in 28 stati mentre la DC ne guida 22: andando a stringere ulteriormente, scopriamo che lo stato con il maggior numero di fan Marvel è la California, con oltre 52.000 ricerche all'anno, mentre la DC regna sovrana in Texas con oltre 40.000 ricerche. Ironia della sorte, un altro luogo di conquista per DC è New York City, che invece fa da sempre sfondo alle avventure dei supereroi Marvel.

Lo studio ha analizzato anche la popolarità mondiale di eroi e cattivi: Spider-Man occupa il primo posto in 57 paesi, con Wonder Woman subito dietro in 15. Sul gradino più basso del podio c'è Batman in 11 paesi e Iron Man in 10. Dalla parte dei villain, invece, Thanos regna supremo con 66 paesi (perfino più di Spider-Man), mentre Joker è al secondo posto con 21 paesi e Venom chiude la top3 con 16 paesi.

Voi cosa preferite fra Marvel e DC, e soprattutto quali sono i vostri personaggi preferiti tra i supereroi e le loro nemesi? Ditecelo nei commenti!