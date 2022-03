Marvel vs DC, è scontro tra universi nel nuovo, spettacolare poster fan-made

Gli appassionati di cinecomic (e di fumetti in generale, a dirla tutta) sono ormai abituati al concetto di multiverso: Marvel e DC hanno ormai fatto all-in sulla possibilità di far incontrare nei propri film personaggi provenienti da universi diversi... Ma cosa succederebbe se la cosa non si fermasse qui?

Il sogno di uno scontro Marvel vs DC, d'altronde, ha sempre albergato nelle menti dei fan di entrambe le fazioni: quale appassionato non ha mai immaginato di assistere ad un match all'ultimo sangue tra Superman e Iron Man, Batman e Captain America, Black Widow e Wonder Woman e così via?

Si tratta di sogni presumibilmente destinati a rimanere tali, ma è proprio per questo che esistono le fan-art: dopo aver immaginato un Marvel Cinematic Universe con gli attori dei vecchi film Marvel, infatti, qualcuno ha pensato di presentarci uno splendido poster fan-made in cui Hulk e soci vengono messi faccia a faccia con le loro controparti targate DC, in quello che sembrerebbe l'inizio di una Civil War estesa davvero coi fiocchi.

Cosa ne pensate? Credete che, un giorno, Marvel e DC possano mettere da parte la rivalità e unire gli sforzi per un progetto mastodontico di questo tipo? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, Joe Russo ha parlato del multiverso e della possibilità che il troppo, in tal senso, cominci a storpiare.