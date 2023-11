Marvel vs DC: i migliori film e le migliori serie a tema Natale!

Il Natale è sempre stato un tema molto caro ai film del Marvel Cinematic Universe e del DC Extended Universe. Alcuni hanno come ambientazione principale le feste, mentre, per altri è solo un elemento di passaggio che, molto spesso, diventa "funzionale" alla storia che stanno raccontando.

Ovviamente, questo discorso non riguarda solo la DC e la Marvel. Tutti i cinecomic sono diversi tra loro e, nella loro diversità, capita che vengano trattate anche le feste natalizie fino a diventare dei piccoli guilty pleasure dei fan che, ogni Natale, vengono costantemente riproposti. Nonostante la Marvel al momento sia nel caos, negli ultimi anni hanno puntato tantissimo su prodotti capaci di sfruttare atmosfere natalizie e tutto ciò che riguarda una delle feste più amate al mondo. Ma qual è la classifica dei cinecomic "di Natale" più amati dai fan e più adatti al rewatch in questo periodo? Vi sveliamo la classifica!

7. Spider-Man: No Way Home

6. Shazam!

5. Iron Man 3

4. Spider-Man: Into the Spider-Verse

3. Batman Returns

2. Hawkeye

1. Guardiani della Galassia Holiday Special

Nel frattempo sembra che la Marvel stia pensando anche al futuro ed a una possibile ricostruzione dopo alcuni titoli definiti deludenti dal pubblico e dalla critica generalista. Pare che i Marvel Studios abbiano contattato lo showrunner di Doctor Who per realizzare un prodotto realizzato nel Regno Unito. Un possibile Capitan Bretagna? Non è chiaro ma, con la Marvel, tutto è possibile. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!