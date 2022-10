Marvel vs DC: James Gunn a capo di DC Studios rende possibile il crossover DCEU e MCU?

Ora che James Gunn è stato nominato co presidente dei nuovi DC Studios, l'etichetta che traccerà il futuro del DCEU e di tutti i progetti live-action dedicati alle proprietà DC Comics, i fan sono improvvisamente tornati a sperare nel chiacchierato crossover tra Marvel e DC.

Dal momento che James Gunn è stato uno dei principali protagonisti della Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe con il successo del franchise di Guardiani della Galassia, si può comprendere il rinnovato entusiasmo dei fan: l'autore, che tornerà il 25 novembre su Disney Plus con Guardiani della Galassia Speciale Natalizio e poi a maggio 2023 con Guardians of the Galaxy Vol. 3, aveva da tempo confermato che il capitolo finale della sua trilogia dedicata a Star Lord e agli altri Guardiani sarebbe stato il suo addio ai Marvel Studios, ed effettivamente visto il nuovo ruolo che andrà a ricoprire in casa Warner Bros Discovery è difficile immaginarselo alla guida di un prossimo cinecomix MCU.

Ma con i recenti commenti di Dwayne Johnson su un film Avengers vs Justice League, la fiamma della speranza tra i fan si è riaccesa in queste ore. E se James Gunn rappresenta l'appiglio perfetto per un ritorno di Zack Snyder nel mondo DC, allo stesso modo la sua relazione con Kevin Feige potrebbe portare, chissà, magari, un giorno, forse, al tanto atteso crossover tra Marvel e DC. Certo è impossibile sapere quanto sia intensa l'amicizia personale che lega Gunn a Feige lontano dalle scene, ma il presidente dei Marvel Studios è stato fondamentale nella riammissione del regista nel MCU dopo il licenziamento in tronco deciso dalla Disney (lo stesso James Gunn commentò, parlando con l'Hollywood Reporter, che il produttore si oppose alla cosa).

Insomma, chiaramente a parte i sogni di Dwayne Johnson e i desideri dei fan non ci sono indicazioni che un film del genere sia effettivamente nei piani di qualcuno, ma per la prima volta con James Gunn alla guida dei DC Studios ci sarà una vera e propria linea diretta con i Marvel Studios, per ogni evenienza.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.