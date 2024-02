Marvel vs DC, Frank Grillo attacca ancora il MCU: 'Vi voglio bene, ma avete scazzato'

Nel parlare della nuova serie tv DC Creature Commandos, che sarà anche il primo titolo della line-up del DCU di James Gunn, l'ex star del MCU Frank Grillo ha indirizzato una nuova stoccata ai Marvel Studios.

L'attore, interprete di Crossbones in diversi film della saga, non ha mai fatto segreto in passato di essersi sentito lasciato da parte nel Marvel Cinematic Universe, dato che ha più volte espresso il suo disappunto per il poco spazio concesso al suo personaggio. Ora, parlando a Moviefone per promuovere il suo ultimo thriller d'azione, Lights Out, uscito nei cinema americani il 16 febbraio, l'attore ha dichiarato: "Adoro James Gunn e Peter Safran e quello che stanno facendo alla DC e per il DCU, e tutti questi personaggi folli che stanno creando. È molto divertente, e sarò con loro per un po' di tempo. Vorrei dire qualcosa di più su Creature Commandos ma non posso, anche se ho finito di registrare tutte le mie battute. Ma è emozionante. Mi sono divertito con i fratelli Russo, con Kevin Feige e Lou D'Esposito e con la Marvel, e voglio bene a tutti loro, ma hanno scazzato, hanno rovinato tutto."

L'attore è notoriamente arrabbiato per come si è evoluta la sottotrama di Crossbones nel Marvel Cinematic Universe: nei fumetti il villain è noto per aver assassinato Capitan America ed è evidente che Frank Grillo avrebbe voluto un ruolo di maggior rilevanza nei film Marvel. Al contrario, la star ha confermato che il suo personaggio DC Flag Sr. apparirà anche in live-action nelle future produzioni DCU, sebbene non abbia potuto rivelare quali.

