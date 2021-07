Marvel vs DC, David Goyer spiega perché i film del MCU hanno più successo

In una recente intervista con l'Hollywood Reporter, durante la quale ha svelato tra le altre cose il ruolo che avrebbe avuto Heath Ledger ne Il cavaliere oscuro 3, David S. Goyer ha spiegato perché secondo lui i film Marvel hanno ottenuto più successo delle pellicola targate DC Films.

"Penso che una delle questioni principali sia il fatto che la Marvel ha avuto una leadership coerente negli ultimi 15 anni, mentre la DC no" ha dichiarato lo sceneggiatore di Batman v. Superman, che come molti altri prima di lui indica la guida di Kevin Feige come valore aggiunto del MCU rispetto alla concorrenza. "Ci sono stati molti cambiamenti in termini di chi gestisce la DC. E fondamentalmente rende tutto più difficile. È difficile fare progressi con questi cambi di leadership."

Inoltre, stando a Goyer, la Casa delle Idee punterebbe ad una maggiore fedeltà ai fumetti originali rispetto alla DC: "Una delle altre cose che hanno contribuito al successo della Marvel è la fedeltà al materiale originale. Ant-Man sembra Ant-Man. Hulk sembra Hulk. Non cercano di cambiare le cose. Cercano di avvicinarsi a quello che era l'intento originale. Quindi, in sintesi direi avere un'universo coerente, una leadership coerente e rimanere fedeli al materiale originale."

