Marvel vs. DC, il crossover definitivo c'è già e James Gunn ne rivendica l'idea!

Avete mai pensato a quale potrebbe essere il crossover perfetto tra l'attuale universo cinematografico DC e il Marvel Cinematic Universe? A quanto pare esiste già, e James Gunn sostiene di esserne l'autore.

Il regista di The Suicide Squad e dei film de I Guardiani della Galassia James Gunn è uno dei pochi che può dire di esser stato sia un autore DC che Marvel quando si tratta dei loro universi cinematografici (per i fumetti gli spostamenti tra le due compagnie sono molto più frequenti), ed è sicuramente uno dei più gettonati per dirigere, se mai dovesse accadere, un crossover tra le due parti.

Eppure, stando alle parole di Gunn, non si dovrebbe parlare al futuro discorrendo di questo argomento, ma al passato/presente, dato che i supereroi Marvel e DC si sarebbero già uniti in battaglia sotto la sua direzione, e che il video che lo prova sarebbe già online, opera di un leak di qualche guastafeste.

"Finalmente inizio a lavorare al mio crossover da sogno tra gli universi cinematografici Marvel e DC, e qualche bastardo diffonde il video dal primo giorno di riprese. Non è per niente figo" si lamenta il regista su Twitter, come potete vedere dal post in calce al pezzo.

Di cosa stiamo parlando? Dell'adorabile video, diventato virale negli ultimi giorni, nel quale si vedono degli adulti mascherati da Avengers (e Batman, per una qualche ragione) combattere contro Thanos in occasione di una festa di compleanno per bambini. Poco dopo però, sono proprio i bambini ad unirsi agli eroi e iniziare a darle di santa ragione al villain.

Ah, se ci fossero stati loro in Avengers: Infinity War!