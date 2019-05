La Marvel voleva che Loki fosse un villain riuscito come Magneto

Lo abbiamo visto in Thor, Thor: The Dark World e Thor: Ragnarok - dove aveva l'esilarante scena di 'chiamate aiuto' - ma anche in The Avengers e, recentemente, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Stiamo parlando di Loki, il personaggio interpretato da Tom Hiddleston che, nel corso del tempo, è diventato uno dei villain più amati al mondo. Cosi tanto che i Marvel Studios hanno messo in fase di sviluppo una serie tv su di lui sempre con Hiddleston protagonista.

Sicuramente l'interpretazione ed il carisma dell'attore nel ruolo hanno fatto tanto, ma c'è da dire che, sin dalla scrittura del copione del primo Thor, c'era tutta la volontà da parte della Marvel di rendere il personaggio iconico e "un buon villain" come lo era il Magneto degli X-Men. Lo ha svelato Zack Stentz nel corso di una recente intervista.

"Avevamo una diretta piuttosto chiara mentre scrivevamo il primo Thor" ha spiegato lo sceneggiatore "Sapevano già che stavano costruendo il tutto verso The Avengers e già sapevano che Loki sarebbe stato il villain di quel film. Sapevano che i loro villain, fino a quel momento, non avevano proprio soddisfatto, quindi un executive ci disse chiaramente 'guardate, se fallite a qualsiasi altra cosa, almeno dateci un ben villain come Magneto in Loki'. Avevano bisogno di qualcuno a quel livello perché sarebbe stato il cattivo di The Avengers".

