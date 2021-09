Marvel, Victoria Alonso rivela: 'stiamo lavorando a 31 nuovi progetti'

Victoria Alonso, presidente della produzione fisica, effetti visivi e Animazione della Marvel ha rivelato l’incredibile numero di progetti su cui la Casa delle idee sta attualmente lavorando.

I Marvel Studios sono sempre stati molto bravi nel fare il loro lavoro, non solo hanno costruito un universo connesso sul grande schermo, ma hanno deciso di espanderlo attraverso lo streaming su Disney+.



Recentemente hanno anche dato una promozione a Victoria Alonso che è stata promossa a presidente della produzione fisica, della post-produzione, dei VFX e dell’animazione dei Marvel Studios.

In un'intervista con 221radio, ha rivelato alcune informazioni su quanti progetti sono attualmente in sviluppo presso i Marvel Studios. Dopo che l'intervistatore ha chiesto se stavano lavorando a 35 progetti, Alonso lo ha corretto con il numero effettivo:



“Attualmente stiamo lavorando su 31 progetti, non aggiungerne altri 4, per favore. (Ride) Vogliamo che le persone capiscano che l'idea che abbiamo è raccontare queste storie collegate..è importante che il mondo sappia che i personaggi che creiamo, le loro storie hanno a che fare con il modo in cui gli umani interagiscono tra loro.”



Alonso ha anche confermato che nuove serie animate sono in arrivo nel MCU, è pazzesco pensare a quanti progetti sono attualmente in cantiere e il numero potrebbe solo continuare ad aumentare col passare del tempo.