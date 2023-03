Marvel, Victoria Alonso non ha lasciato: Licenziata da Disney, Feige non è intervenuto

Nei giorni scorsi la produttrice Victoria Alonso ha lasciato i Marvel Studios dopo un regno di oltre diciassette anni, ma a quanto pare non si è trattato di una decisione professionale.

Grazie a nuove informazioni fornite da Variety, infatti, veniamo a sapere che dovrebbe essersi trattato di licenziamento da parte della Disney. Come si legge su Variety, tre addetti ai lavori a conoscenza della situazione hanno affermato che la Alonso è stata effettivamente licenziata dal suo ruolo di co-presidente, della post-produzione, degli effetti visivi e dell'animazione. Inoltre, pare che la Alonso sia stata colta totalmente alla sprovvista da questo improvviso sviluppo.

Sebbene al momento il motivo esatto del licenziamento di Victoria Alonso sia sconosciuto, gli addetti ai lavori affermano che la decisione è stata presa dalle risorse umane e dall'ufficio legale di The Walt Disney Company, nonché da un certo numero di dirigenti dell'azienda (dettaglio che potrebbe dare credito alle voci secondo cui Victoria Alonso avrebbe creato un regno di terrore tra i reparti di post produzione). Secondo quanto riferito, uno di questi dirigenti è il co-presidente della Disney Entertainment Alan Bergman, a cui tutti i Marvel Studios riferiscono. Inoltre, è stato anche dichiarato che il presidente dei Marvel Studios e chief creative officer della Marvel Entertainment Kevin Feige, il capo di lunga data di Alonso, si è sentito intrappolato in una situazione impossibile. In quanto tale, sostiene un insider, Feige non è intervenuto nel procedimento. Un'altra fonte afferma che Alonso è stato "accecata dalla rabbia" per la cessazione del suo contratto.

Continueremo a fornirvi tutti i prossimi aggiornamenti, dunque rimanete sintonizzati.