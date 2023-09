Marvel, vero astronauta critica questa scena di Guardiani della Galassia 3

Chris Hadfield ha vissuto una carriera da pilota e astronauta lunga ben 35 anni prima di ritirarsi dall'Agenzia spaziale canadese nel 2013, al ritorno dall'ultima missione sulla Stazione Spaziale Internazionale. Da quel momento si è dedicato alla narrazione delle sue avventure nello spazio, attraverso libri e incontri dal vivo.

In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, Hadfield ha parlato di alcuni dei problemi scientifici che ha riscontrato in alcuni dei più grandi successi di Hollywood, fra cui Guardiani della Galassia Vol. 3 dominatore dello streaming nelle ultime settimane.

In particolare, si è soffermato sul volo nello spazio effettuato da Peter Quill (Chris Pratt) alla fine del film, che secondo Hadfield sarebbe soltanto in parte accurato:"La nostra migliore ipotesi è che tu possa vivere al di fuori di un'astronave senza tuta per 30 secondi, senza nessun problema, ma oltre un minuto e mezzo ti succederanno cose che causeranno danni irreversibili e mortali; 90 secondi e sei un satellite" ha spiegato Hadfield "Entro circa 15 secondi, tutto l'ossigeno che è nel tuo sangue sarà passato attraverso i tuoi polmoni nella direzione opposta e l'avrai espirato. In circa 15 secondi, avrai sangue senza abbastanza ossigeno e quando arriverà al tuo cervello perderai conoscenza".



Tuttavia, secondo Hadfield il gonfiore di Peter Quill in quell'istante è abbastanza veritiero:"Se ti togliessi il casco nello spazio certamente i tuoi polmoni collasserebbero, ma anche il tuo sangue frizzerebbe come quando apri una lattina di Coca-Cola, nella quale rilasci la pressione e all'improvviso ci sono bolle nel tuo sangue, nelle tue guance e in tutta la tua carne. Quindi, si, ti gonfierai ma non tanto quanto si gonfia lui. All'improvviso ha della brina sul viso e non sarebbe successo così. Non c'è acqua sul tuo viso, non si congelerà istantaneamente. Hai molta massa termica ed è come infilare un grosso arrosto dentro il congelatore. Non si congela istantaneamente, ci vuole un po'. La maggior parte delle cose avvengono all'interno del tuo corpo ma è davvero difficile mostrarle al pubblico del film".



Una spiegazione davvero interessante quella fornita da Hadfield che ritrovate anche nel video in calce alla news. Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Guardiani della Galassia 3, l'ultimo capitolo della trilogia MCU di James Gunn.