Marvel v Netflix: Daredevil potrà essere usato prima di quanto crediate

In seguito alla cancellazione di Marvel's Daredevil al termine della sua terza stagione, il termine del rapporto tra Marvel e Netflix aveva riscaldato i torni tra le due compagnie, tanto che non sappiamo quando il personaggio potesse nuovamente ricomparire. Adesso potrebbero esserci delle novità...

Insieme ad altri personaggi amatissimi come i Fantastici 4 e gli X-Men, anche Daredevil (e il resto dei Defenders) sono attesi per un eventuale ingresso nel Marvel Cinematic Universe. Anche se questo esordio non dovesse avvenire nei piani imminenti per la Fase 4 dell'universo cinematografico, il loro ingresso potrebbe arrivare prima di quanto immaginiamo.

Cancellato nel novembre 2018, Daredevil faceva parte dell'accordo tra Marvel e Netflix per la concessione dei suoi personaggi nelle serie della piattaforma digitale. Tuttavia, questo contratto, che di fatto vincola Netflix e Marvel scadrà nel novembre di quest'anno. Infatti, era stato reso noto che dopo la cancellazione, Netflix avesse ancora a disposizione due anni di contratto sul personaggio di Daredevil e questo ha significato che la Marvel non ha nemmeno potuto cominciare a pensare a una strategia per l'ingresso di Daredevil nell'MCU almeno fino a quando questo contratto non fosse terminato. Sembra che dal prossimo novembre potranno già mettersi al lavoro ed esaudire così le richieste di tutti i fan che non vedono l'ora di rivedere il personaggio di Matt Murdock al cinema o in una serie su Disney+ magari...

Recentemente, tra i vari rumour presunti e poi smentiti, si è molto parlato di un possibile ingresso di Daredevil nell'Universo Cinematografico Marvel da attuare nel terzo film dedicato allo Spider-Man di Tom Holland, che vedrà ancora Jon Watts alla regia. Chissà se nell'eventuale nuova incarnazione del personaggio all'interno dell'MCU sarà ancora Charlie Cox a rivestire i panni del supereroe o se sarà necessario un recast, in quest'ultimo caso occorrerà molto più tempo per vederlo di nuovo su uno schermo.