Marvel v DC, James Gunn fa sognare i fan: 'Mentirei se dicessi che non ne abbiamo parlato'

Mentre iniziano già ad emergere le prime indiscrezioni sul prossimo film della Justice League, il regista e sceneggiatore James Gunn ha parlato del futuro della saga DCU dei DC Studios discutendo anche la possibilità di un eventuale film crossover con Marvel Studios.

Secondo il regista della saga di Guardiani della Galassia, che dopo aver diretto The Suicide Squad e la serie tv spin-off Peacemaker per DC Films ha assunto la guida dei neonati DC Studios per modellare il reboot del franchise DCU, ha confermato che un film crossover tra Marvel e DC è una possibilità concreta, anche se distante molti anni nel futuro oggi come oggi. Addirittura, l'autore ha ammesso di aver già avuto delle discussioni riguardo a questo ipotetico progetto, sebbene al momento non ci siano ovviamente le basi per parlare di una vera e propria idea già consolidata e pronta a diventare un film. Tuttavia, parlando con Empire, James Gunn ha notato che ora che si trova a capo della DC un film in collaborazione con la Marvel è diventata una possibilità concreta.

"Sono certo che un progetto del genere sia molto più probabile ora che sono al comando della DC", ha dichiarato James Gunn alla rivista. "Chi lo sa? Stiamo comunque parlando di un progetto che, eventualmente, è ancora lontano molti anni. Penso che prima dobbiamo stabilire bene cosa stiamo facendo alla DC, in che direzione andremo. Ma mentirei se dicessi che che non ne abbiamo mai discusso, anche se non ci sono mai state conversazioni ufficiali, più colloqui molto leggeri e senza impegni."

