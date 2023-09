Marvel, ecco quale sarà il primo titolo ad uscire nel 2024: ma al cinema o su Disney+?

Quale sarà il primo titolo Marvel Cinematic Universe ad uscire nel 2024? Abbiamo finalmente una risposta, ma sarà un'opera per il grande schermo oppure per la piattaforma di streaming on demand Disney+?

Come segnalato dal sempre vigile portale The Direct, il server di Disney+ ha confermato ufficialmente che Echo ora ha una finestra di rilascio fissata per gennaio 2024, dettaglio che fissa così il nuovo calendario di uscite Disney+. Il sito ha infatti modificato la pagina di Echo rimuovendo la dicitura "Debutta su Disney+ il 29 novembre 2023" e aggiungendo "Debutta su Disney+ gennaio 2024", cosa che appunto rende la serie tv spin-off di Occhio di Falcon con protagonista Alaqua Cox il primo titolo MCU del 2024.

Ricordiamo che, oltre ad Echo, i Marvel Studios hanno in cantiere altre sette serie tv, tutte rinviate e senza data d'uscita a causa degli scioperi di Hollywood:

What If ? Stagione 2 - Natale 2023

X-Men '97 - Inizio 2024

Agatha: Darkhold Diaries - Autunno 2024

Ironheart

Daredevil: Born Again

Wonder Man

Inoltre, anche diversi film del MCU sono stati rinviati rispetto alle loro date di uscita del 2024, a partire dall'attesissimo Deadpool 3 di Ryan Reynolds e Hugh Jackman e passando anche per Captain America: Brave New World e il nuovo film crossover Thunderbolts. Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, restate sintonizzati sui nostri canali.