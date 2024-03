Marvel Universe, svelato quale sarà la prossima apparizione di Captain Carter?

Tra i leak e le anticipazioni sul MCU pubblicate in queste ore dal noto insider Alex Perez di The Cosmic Circus, ce n'è una in particolare che riguarda la prossima apparizione di Captain Carter, il personaggio interpretato dall'attrice Hayley Atwell.

Secondo il giornalista, Peggy Carter "tornerà nella terza stagione di What If...? e sarà anche uno dei personaggi principali di Avengers:Secret Wars", il capitolo finale della Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe: dato che il progetto crossover si prevede che attirerà personaggi da tutto il Multiverso dell'MCU per una battaglia epica possibilmente addirittura più grande di quella vista in Avengers: Endgame, è logico che i Marvel Studios vogliano includere anche Peggy Carter, diventata negli ultimi tempi uno dei personaggi più popolari del franchise, anche in vista magari di una possibile reunion con lo Steve Rogers di Chris Evans.

Si prevede dunque che Hayley Atwell riprenderà in maniera abbastanza fissa il ruolo del Capitano Carter, apparsa in diversi episodi della serie animata Disney+ What If...? nel corso delle sue prime due stagioni. Inoltre, come ricorderete, l'attrice ha anche interpretato una variante live-action dei Capitano Carter, che proveniva dalla Terra-838 ed era un membro degli Illuminati, come visto nel film Doctor Strange in the Multiverse of Madness del 2022.

Per altri contenuti scoprite le ultime novità su un possibile revival della Marvel anni 90 dopo il successo di X-Men 97.

Su Tartarughe Ninja - Caos Mutante (Steelbook 4K UHD Blu-ray) è uno dei più venduti di oggi.