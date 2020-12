Marvel Universe, svelata la sinossi ufficiale di Shang-Chi: ecco cosa aspettarsi!

Sono stati giorni di fuoco per i fan dei Marvel Studios e del Marvel Cinematic Universe, con tantissimi progetti annunciati durante il Disney Investor Day: tra i nuovi capitoli del franchise di Kevin Feige, però, fortunatamente sono emersi anche nuovi aggiornamenti sui film già in produzione.

Nello specifico, i fan possono leggere anche una nuova sinossi ufficiale per Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, nuovo atteso lungometraggio della Fase 4 del MCU diretto da Destin Daniel Cretton

Come suggerisce il titolo del film, la trama è incentrata su Shang-Chi (Simu Liu), ex membro dei Dieci Anelli, l'organizzazione terroristica introdotta per la prima volta in Iron Man di Jon Favreau. Nel suo primo film stand-alone Shang-Chi dovrà confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando verrà di nuovo attirato nella rete della misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli.

Ricordiamo che nel cast, insieme a Liu ci saranno anche il leggendario Tony Leung (Wenwu), Awkwafina (Katy), Meng'er Zhang (Xialing), Michelle Yeoh (Jiang Nan), Ronny Chieng (Jon Jon), Fala Chen (Jiang Li) e Florian Munteanu (Razor Fist) . Dopo il successo incalcolabile di Black Panther e Captain Marvel, Kevin Feige continua a battere nuove strade per diversificare il franchise dei Marvel Studios: Shang-Chi sarà infatti il primo film del Marvel Cinematic Universe con un cast asiatico.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings uscirà nei cinema il 9 luglio 2021.

