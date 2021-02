Marvel Universe, rumor clamoroso: la saga accoglierà i personaggi di Big Hero 6

X-Men e Fantastici Quattro, fate spazio a Big Hero 6: secondo quanto riportato in esclusiva da The Disinsider, le cui fonti molto spesso si sono dimostrate affidabili in passato, i Marvel Studios starebbero pianificando l'introduzione live-action dei personaggi del film d'animazione del 2014.

Il rapporto è molto chiaro sui dettagli e indica che, sebbene piuttosto vago sull'identità dei personaggi nello specifico, Baymax e Hiro sarebbero i più probabili. È stato anche specificato che al momento non è stato ancora deciso se i ruoli dei personaggi live-action saranno o meno affidati agli stessi attori che li hanno doppiati nel film d'animazione.

Per quanto riguarda il progetto Marvel Studios in cui potrebbero apparire, sono stati menziati l'annunciato Secret Invasion, l'imminente Doctor Strange in the Multiverse of Madness o persino un progetto Agents of Atlas, anche se ovviamente - va specificato - al momento non c'è nulla di confermato. Né è chiaro esattamente come Big Hero 6 possa adattarsi al MCU, anche se i fan più ferrati della Marvel sapranno che nei fumetti i personaggi del film d'animazione hanno avuto diverse interazioni con i supereroi della casa editrice.

Ricordiamo che il film del 2014, prodotto e distribuito dalla Disney, era basato sulla miniserie a fumetti Big Hero 6 realizzata dallo scrittore Scott Lobdell e dell'artista Gus Vasquez. L'opera, il primo film d'animazione Disney ad includere personaggi della Marvel Comics, racconta la storia di Hiro Hamada, un giovane genio della robotica, e del robot sanitario di suo fratello, Baymax: i due formano una squadra di supereroi per affrontare un cattivo mascherato nella futuristica città di San Fransokyo. Al film seguì una serie televisiva, Big Hero 6: The Series, andata in onda per tre stagioni su Disney XD, mentre una serie spinoff, intitolata Baymax!, è stata annunciata durante l'Investor Day della Disney nel dicembre scorso e debutterà su Disney+ nel 2022.

